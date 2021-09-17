 بعد شكوى في صوتك مسموع.. محافظ المنيا يوجه بإصلاح أعمدة الإنارة بكوبري أبو شناف - بوابة الشروق
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بعد شكوى في صوتك مسموع.. محافظ المنيا يوجه بإصلاح أعمدة الإنارة بكوبري أبو شناف

ماهرعبد الصبور
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 3:16 م

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بسرعة إنهاء أعمال تركيب كشافات الإنارة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة بأعمدة الإنارة بالطريق الواقع بين كوبري أبو عياد، وكوبري طوة (أبو شناف)، في استجابة فورية، لشكوى أحد المواطنين، عبر مبادرة صوتك مسموع، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإنهاء كافة أعمال صيانة أعمدة الانارة والكشافات، حيث تم إنارة الطريق بـ14 كشافا، وشد أسلاك 1000 متر لأعمدة الإنارة، بما يتحقق معه الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع الحوادث بالطريق.

 

 


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