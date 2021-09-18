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الصحة: سيتم استخدام لقاحات معينة في تطعيم الأطفال ضد كورونا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 11:59 م

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا أمرٌ جارٍ دراسته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنَّ تلقيح الأطفال بين 12 إلى 18 عامًا، وذلك اعتمادًا على أنواع معينة من اللقاحات.

وأشار المتحدث، إلى أنه سيتم تحديد أولويات لحصول الأطفال على لقاح كورونا، لا سيّما الأطفال الذين يعانون من الأورام أو من أمراض منزمنة، فضلًا عن الأطفال الذين يسافرون لأغراض الدراسة في الخارج.

يُشار إلى أنّ مجاهد كان قد صرّح مؤخرًا، أمس الأول الأربعاء، بأنّ مصر تتبع الضوابط التي تضعها منظمة الصحة العالمية فيما يخص تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث إنّ هناك توجهًا للدولة لبدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عامًا خلال أيام، لكنه لم يتم حتى الآن تحديد نوع اللقاح المستخدم لهم.

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