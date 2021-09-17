إزالة 100 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز ملوي المنيا

أكد أحمد السايس رئيس مركز ملوي بمحافظة المنيا، استمرار المركز والمدينة في تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على عدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية.

وأوضح رئيس المدينة، أن جهود الوحدة المحلية خلال اليوم الثالث والرابع لتنفيذ الموجة الـ18، بحضور علاء حمدى نائب رئيس مركز ملوى، والجهات الأمنية والمعنية، أسفرت الحملة عن إزالة 47 حالة تعدى بالبناء على أملاك دولة خلال اليوم الثالث بمجلس قروى إبشادات بمساحة 3896، وخلال اليوم الرابع لتنفيذ إزالات الموجة الـ18 أسفر عن إزالة 53 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة خاصة الرى بمجلس قروى نواى بمساحة 10798 م.