اليابان تخطط لإعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا

تخطط وزارة الصحة اليابانية لإعطاء جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الثانية منذ 8 أشهر على الأقل.

وأفادت مصادر - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأن الوزارة تخطط لتوفير جرعة ثالثة معززة من لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا، مضيفة أن الوزارة ستناقش قرارها مع لجنة خبراء اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن التقارير داخل البلاد وفي الخارج أيضا تشير إلى أن فعالية اللقاحات تضعف بمرور الوقت.

وستبحث الوزارة الوقت الذي ستبدأ فيه برنامج الجرعات المعززة حيث أن بعض البلديات مازالت توزع الجرعات الثانية من اللقاح. كما ستبحث مسألة تضمين جميع الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح في برنامج الجرعات المعززة أم الاقتصار فقط على الأشخاص المعرضين لخطر المرض الشديد عند إصابتهم بالفيروس.

يشار إلى أن عددا من الدول من بينها فرنسا كانت قد بدأت بالفعل توزيع جرعة ثالثة تنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية تدعو الدول إلى الامتناع عن توفير جرعات معززة حتى نهاية هذا العام على الأقل لكي تتمكن الدول النامية من تأمين المزيد من جرعات اللقاح.