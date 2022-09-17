باراكاس يفوز على جودوي كروز بثلاثية في الدوري الأرجنتيني

تغلب فريق باراكاس سنترال على ضيفه جودوي كروز 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الأرجنتيني.

ورفع باراكاس سنترال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد جودوي كروز عند 32 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم باراكاس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق برونو سيبلفيدا، قبل أن يسجل دييجو رودريجيز لاعب جودوي كروز الهدف الثاني لسنترال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 61 سجل مارتن أوخيدا هدف جودوي كروز الوحيد من ضربة جزاء، قبل أن يسجل ديلان جلابي الهدف الثالث لباراكاس في الدقيقة 64.