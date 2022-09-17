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أعلن مجلس إدارة نادي إنبي تعيين أحمد كشري مديراً فنياً لنادي إنبي، ومحمد إسماعيل مديراً للكرة، وجاء ذلك بترشح جميع أعضاء لجنة الكرة.

ووقع كشري على عقده الجديد مع إنبي في مقر نادي إنبي بحضور أيمن الشريعى رئيس النادي، وأعضاء المجلس.

ويأتي تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق على النحو التالي:

محمد إسماعيل مديراً للكرة

أحمد كشرى مديراً فنياً

أحمد رجب مدرباً عاما

هانى عبدالله مدرباً

محمد زيتون مخطط أحمال

خالد خليل مدرباً لحراس المرمى

تامر سيد مديراً إدارياً

إسلام إمام محمدين إدارياً

معتز صبرى إدارياً

رجب إمام محلل أداء

طارق خطاب مسئول شئون الأجانب

وائل حماد رئيس الجهاز الطبى

علاء المقدم أخصائي علاج طبيعى

محمود فهمى أخصائي تأهيل وإصابات

محمد أحمد أخصائي تدليك

محمود النص أخصائي تدليك

محمد عبد السلام أخصائي تدليك

عمرو مختار مسئول تجهيزات

أحمد عبدالله مسئول تجهيزات

محمد سيد سليمان مسئول تجهيزات

على حسن حسين مسئول تجهيزات