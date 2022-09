لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 8 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم أشهام شمال غربي نيبال.

وذكرت صحيفة "أنابورنا بوست" المحلية، أن "حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في منطقة أشهام وصلت إلى 15 قتيلاً".

وأضافت أنه "لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية، ورجال الإنقاذ مستمرون في البحث عنهم".

#Sudurpashchim #Nepal🇳🇵- Recent flooding and landslides have shallowed down entire buildings as damage is reported along the Lasku and Mahakali Rivers within #Khalanga in #Darchula District, reports of at least 5 killed and 7 missing [📹@Nepalkhabar] pic.twitter.com/cLndFAXarq