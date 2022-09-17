لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 8 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم أشهام شمال غربي نيبال.
وذكرت صحيفة "أنابورنا بوست" المحلية، أن "حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في منطقة أشهام وصلت إلى 15 قتيلاً".
وأضافت أنه "لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية، ورجال الإنقاذ مستمرون في البحث عنهم".
ونوهت الصحيفة بأنّ الانهيارات الأرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مستمرة وتسببت في انهيار عدد من المنازل وتعطل خدمة الاتصالات في المنطقة.
ويقع إقليم أشهام على بعد نحو 450 كيلومترا غرب العاصمة النيبالية كاتماندو.
ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم بسبب الفيضانات في نيبال، في أكتوبر 2021، وذلك بعدما تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عبر الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا.
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