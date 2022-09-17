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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 8 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم أشهام شمال غربي نيبال.

وذكرت صحيفة "أنابورنا بوست" المحلية، أن "حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في منطقة أشهام وصلت إلى 15 قتيلاً".

وأضافت أنه "لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية، ورجال الإنقاذ مستمرون في البحث عنهم".

#Sudurpashchim #Nepal🇳🇵- Recent flooding and landslides have shallowed down entire buildings as damage is reported along the Lasku and Mahakali Rivers within #Khalanga in #Darchula District, reports of at least 5 killed and 7 missing [📹@Nepalkhabar] pic.twitter.com/cLndFAXarq — CyclistAnons (@CyclistAnons) September 11, 2022

ونوهت الصحيفة بأنّ الانهيارات الأرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مستمرة وتسببت في انهيار عدد من المنازل وتعطل خدمة الاتصالات في المنطقة.

ويقع إقليم أشهام على بعد نحو 450 كيلومترا غرب العاصمة النيبالية كاتماندو.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم بسبب الفيضانات في نيبال، في أكتوبر 2021، وذلك بعدما تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عبر الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا.

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