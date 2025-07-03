استشهاد 88 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

استُشهد 88 فلسطينيًا، اليوم الخميس، جراء غارات جوية متواصلة شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في واحدة من أعنف أيام التصعيد منذ أسابيع، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية أن غالبية الشهداء سقطوا نتيجة القصف المباشر على مواقع سكنية ومراكز إيواء للنازحين، فيما كان نحو نصفهم ينتظرون المساعدات الإنسانية من مؤسسات إغاثية، بينها مؤسسة "غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، إلى جانب شاحنات إمداد تابعة لمنظمات أخرى.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 13 شهيدًا، عقب قصف مدرسة مصطفى حافظ، التي كانت تأوي نازحين غرب مدينة غزة.

وفي بيان لقوات الاحتلال، زعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت "أحد قادة حركة حماس" بزعم أنه كان داخل مركز قيادة، مدعيًا أنه تم اتخاذ "إجراءات احترازية" لتفادي سقوط ضحايا مدنيين، في وقت تُواصل فيه قوات الاحتلال استهداف مخيمات وخيام النازحين وأماكن توزيع المساعدات.

ووفق البيان ذاته، فقد نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 150 غارة على أهداف متعددة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، طالت مواقع وبنى تحتية، بالإضافة إلى مناطق مدنية مأهولة.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن 8 مواطنين استشهدوا وأُصيب أكثر من 50 آخرين في قصف طال خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس، فيما استُشهد 6 آخرون خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية في محيط محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

كما استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر استهداف مدفعي لدوار بيت لاهيا الغربي شمال القطاع، ووصل شهيد و3 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني بعد قصف استهدف منطقة رعاية جباليا.

وفي مجزرة أخرى، قصف الاحتلال خيام نازحين في حارة المجايدة بمنطقة مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد من المدنيين.