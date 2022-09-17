زلزال قوي يضرب جنوب شرقي تايوان ويعطل خدمة السكك الحديدية

ضرب زلزال قوي جنوب شرقي تايوان، اليوم السبت، وتسبب في بعض الأضرار المادية وعرقلة خدمة السكك الحديدية في الجزيرة.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات بسبب الزلزال، موضحة أن الزلزال السطحي الذي بلغت قوته 6.4 درجة كان مركزه شمال محافظة تايتونج على الشاطئ الشرقي لتايوان.

ونقلت الشبكة عن إدارة السكك الحديدية التايوانية قولها إن القطارات التي تربط بين مدينتي هوالين وتايتونج قد توقفت مؤقتاً وألغيت خمس خدمات أخرى للسكك الحديدية عالية السرعة حتى يتم إجراء فحوصات السلامة.