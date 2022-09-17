أوكرانيا: إعادة توصيل محطة زابوريجيا النووية بشبكة الطاقة

أفادت السلطات الأوكرانية بأنه جرت إعادة توصيل محطة الطاقة النووية زابوريجيا بشبكة الطاقة الأوكرانية.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن السلطات أبلغت مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بهذا الأمر من قبل ممثليها في الموقع.

يشار إلى أن المهندسين أصلحوا أحد خطوط الكهرباء الخارجية الأربعة الرئيسية التي تضررت جميعها أثناء القصف.

ويوفر الخط، الذي يعمل بقوة 750 كيلوفولت الذي تم إصلاحه الآن، لمحطة الطاقة النووية الكهرباء التي يحتاجها لتبريد المفاعل ووظائف السلامة الأساسية الأخرى.

ولا تزال خطوط الطاقة الخارجية الثلاثة الأخرى بجهد 750 كيلوفولت معطلة. ويذكر أن جميع مفاعلات محطة الطاقة النووية زابوريجيا الستة في حالة إيقاف بارد ولكنهم لا يزالون بحاجة إلى الطاقة للحفاظ على وظائف السلامة الضرورية. ومنذ 5 سبتمبر، توقفت المحطة عن توفير الكهرباء للمنازل والمصانع وغيرها من المعتمدين عليها لتلبية احتياجاتهم.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه بينما تحسن وضع الطاقة في محطة توليد الطاقة الكهربائية من محطة الطاقة النووية زابوريجيا خلال الأسبوع الماضي، فإن الوضع العام للمحطة الواقعة في وسط منطقة حرب لا يزال محفوفًا بالمخاطر.