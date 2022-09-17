مقتل 3 أشخاص في حادث تصادم طائرتين بولاية كولورادو الأمريكية

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية ، أن 3 أشخاص قتلوا في تصادم طائرتين صغيرتين في الجو، اليوم السبت، بالقرب في ولاية كولورادو الأمريكية.



وأعلن مكتب شرطة مقاطعة بولدر في بيان العثور عثر على راكبي إحدى الطائرتين ميتين داخل حطام إحدى الطائرتين كما عثر على قائد الطائرة الثانية ميتا بين الحطام في مكان آخر.



وقع الاصطدام قبل الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت. ولم تكشف السلطات عن هويات الضحايا.



وبحسب الصحيفة فإن المجلس الوطني لسلامة النقل قال في بيان نُشر على "تويتر" أنه فتح تحقيقا في حادث التصادم بين طائرة من طراز سيسنا 172 وطائرة من طراز سونكس إكسينوس بالقرب من لونجمونت بولاية كولورادو، وتقع لونجمونت على بعد 48 كيلومترا شمال دنفر.