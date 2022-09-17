قلق أممي إزاء الوضع المضطرب في هايتي

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء الوضع الحالي في هايتي، حيث تسببت الاضطرابات المدنية في إصابة البلاد بحالة من الشلل.

كما أعرب جوتيريش عن قلقه بشكل خاص بشأن سلامة كل مواطني هايتي بما في ذلك المواطنين الأكثر ضعفا ودعا إلى الهدوء والتحلي بضبط النفس.

وحث كل الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية لوقف تصعيد الأوضاع وتجنب العنف والسماح للشرطة الوطنية الهايتية بأداء دورها لحماية المواطنين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام إن جوتيريش أكد مجددا دعوته للأطراف المعنية لتجاوز خلافاتهم والانخراط بدون تأخير في حوار سلمي وشامل لبحث المضي قدما بشكل بناء.

وحذر من تدهور أوضاع المواطنين الأكثر ضعفا حال استمرار الوضع الإنساني المتردي بالفعل.