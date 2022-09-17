كييف: القوات الروسية قتلت 389 طفلا وأصابت 756 آخرين منذ غزو أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كييف أن القوات الروسية قتلت 389 طفلا وأصابت 756 آخرين منذ غزوها واسع النطاق لأوكرانيا والذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وجاء ذلك في بيان لمكتب المدعي العام الأوكراني، أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم"، اليوم السبت.

وقال البيان إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق العمليات العسكرية النشطة والأراضي المحتلة مؤقتا والتي تم تحريرها.

وأضاف أنه جراء القصف من جانب القوات المسلحة الروسية، لحقت أضرار بـ2500 منشأة تعليمية في أوكرانيا، من بينها 289 دُمرت بالكامل.

كما أشارت "يوكرينفورم" في وقت سابق، نقلا عن تقدريرات حكومية، تم في وقت مبكر من الشهر الجاري، ترحيل أكثر من 260 ألف طفل إلى روسيا.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.