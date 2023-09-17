وكيل تعليم كفر الشيخ ورئيس مدينة الرياض يتفقدان المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، مدرسة الرياض للتعليم الأساسي، بإدارة الرياض التعليمية، للاطمئنان على الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة لجان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، للمدارس، لتفقد أعمال الصيانة بالمدارس.



وشدد وكيل الوزارة، على الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الفصول الدراسية والحمامات، رفقة أحمد عيسى رئيس مجلس ومدينة الرياض، وحسن بسيوني، مدير الإدارة، ومحمد الزهيري وكيل الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ومحمد الرفاعي، مدير إدارة المتابعة بالإدارة.



وطالب وكيل الوزارة بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك أسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءاً من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف الإدارات التعليمية وتجهيز القاعات الدراسية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعداد القصوى، لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كل أعمال التزيين والتجميل بحوش المدرسة والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس.