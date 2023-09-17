أيندهوفن يفوز على نيميجن ويعتلي صدارة الدوري الهولندي

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اعتلى فريق أيندهوفن صدارة الدوري الهولندي، عقب فوزه على نيميجن 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الخامسة من الدوري الهولندي.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز فورتانا سيتارد على فوليندام 3 / 1 ، وفينورد على هيرينفين 6 / 1 ، وفالفيك على فيتيسه أرنهايم 2 / صفر، وأوتريخت على هيراكليس 3 / 1.

وسجل أهداف أيندهوفن لوك دي يونج (هدفين) في الدقيقتين 37 و49 من ركلة جزاء ونوا لانج في الدقيقة 38 وريكادو بيبي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد نيميجن عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فورتانا سيتارد على فوليندام 3 / 1.

وسجل أهداف فورتانا سيتارد اللاعبون اوجوزان اوزياكوب وتيجاني نوسلين وألين خليلوفيتش في الدقائق 59 و66 و89 ، فيما سجل هدف فوليندام اللاعب جارانج كول في الدقيقة 40.

ورفع فورتانا سيتارد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس وظل فريق فوليندام بلا رصيد في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح فريق فينورد ضيفه هيرينفين 6 / 1.

وسجل أهداف فينورد اللاعبون لوكا إيفانوسيك وماتس فيفر وإجور بايكساو وسانتياجو خيمينز ويانكوبا مينته وأوندريج لينجر في الدقائق 12 و16 و20 و60 و66 و72.

في المقابل سجل هدف هيرينفين سيكون أولسون في الدقيقة 25. ورفع فينورد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد هيرينفين عند ست نقط في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فالفيك على فيتيسه أرنهايم بهدفين نظيفين أحرزهما ياسين وكيلي وريشونيل مارجاريت في الدقيقتين 39 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ميليون مانهوف لاعب فيتيسه في الدقيقة 60.

وحصد فالفيك أول ثلاث نقاط له ليحتل المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف فيتيسه صاحب المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز أوتريخت على هيراكليس 3 / 1.

وسجل أهداف أوتريخت أولي روميني في الدقيقة الخامسة وفيكتور جينسين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ونافاجو باكبورد، لاعب هيراكليس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف هيراكليس أبدينيجو نانكيشي في الدقيقة 62.

وحصد أوتريخت أول ثلاث نقاط له ليقفز للمركز الخامس عشر، وتوقف رصيد هيراكليس عند ست نقاط في المركز التاسع.