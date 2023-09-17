وكيل صحة قنا يجري جولة مسائية لمستشفي قوص المركزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية مساءا لمستشفي قوص المركزي رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، والدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات والدكتوراحمد النحاس مدير المستشفي والدكتور أحمد صبحي نائب المدير.

تضمنت الجولة تفقد الإستقبال لتفقد خدمات الطوارئ وتوافر أدوية الطوارئ والأمصال ووجود رصيد كافي منها إضافة إلى تفقد قسم الباطنة للإطمئنان على المرضي وعلي خضوعهم لبروتوكول العلاج وفق حالتهم الصحية.

كما شملت الجولة تفقد العناية المركزة وقسم العمليات للتأكد من تنفيذ أقصي أوجه مكافحة العدوي بالقسم إضافة إلى تفقد قسم الأطفال والحضانات والنساء والتوليد وبنك الدم للتأكد من رصيد كافي من فصائل الدم المختلفة.

وأكد بدران على ضرورة بذل الجهود المختلفة بالمستشفي من أجل حصول المواطنين المترددين على المستشفي للرعاية الصحية اللازمة وذلك وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالحرص الدائم على خدمة المواطنين وتقدم الدعم الصحي لهم.