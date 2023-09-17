موناكو يسقط في فخ التعادل أمام لوريان بالدوري الفرنسي

فرط موناكو في فرصة التحليق بعيدا في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع مضيفه لوريان، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وتقدم لوريان بهدف مبكر ومباغت حمل توقيع البنيني أياجون توسين في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل الروسي أليكسندر جولوفين لمصلحة موناكو في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز الأمريكي فلوريان بالوجون الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 69، غير أن رومان فافر، أحرز هدف التعادل لمصلحة لوريان في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليحصل كل فريق على نقطة .

ورغم إهداره نقطتين ثمينتين، بقي موناكو في الصدارة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه نيس، فيما رفع لوريان رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر.