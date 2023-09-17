ضبط 3 مخابز للتصرف في 47 شيكارة دقيق مدعم وتحرير 25 محضرا بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية مركز دمنهور وكفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرا في مجال المخابز على النحو التالي، 3 مخابز قامت بالتصرف في 47 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و10 مخابز أنتجت خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، وتحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

كانت الحملة برئاسة عادل أبو الفتوح، وبرفقة إسلام زين الدين، مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.