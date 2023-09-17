وحدة تكافؤ الفرص بالمنيا تنظم ندوة للتعريف بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، ندوة توعوية للتعريف "بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي والإرشاد الأسري"، بقاعة حسن حميدة، بالتعاون مع الأزهر الشريف "القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية منطقة وعظ المنيا"، وفرع المجلس القومي للمرأة.

حضر فعاليات الندوة فاطمة الزهراء علي مدير إدارة الأمومة والطفولة، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من أعضاء منطقة وعظ المنيا، وأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

من جانبها، أشارت فاطمة الزهراء علي، إلى أن الندوة تستهدف الأسرة المصرية والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، لافتة إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعد أحد مكونات استراتيجية مصر 2030، باعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه.

وتناولت الندوة الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكل القطاعات، بالإضافة إلى عدة محاور جاء من أهمها دور المرأة في الإسلام، والمغالاة في المهور، وانتشار ظاهرة الطلاق، والمودة والرحمة بين الزوجين، والعنف الأسري وتأثيره على سلوكيات الأطفال، كما تم التعريف بدور المجلس القومي للمرأة، والخط الساخن للمجلس 15115 وأهميته، ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وعن جلسات الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.