إعلام إيراني: إصابة سفير طهران في بيروت في انفجارات أجهزة الاتصالات

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بإصابة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني في انفجار أجهزة الاتصالات في البلاد.

وقالت وكالة مهر الإيرانية، إن السفير الإيراني في لبنان أصيب بجروح جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.

وتعرضت أجهزة يحملها عدد من عناصر حزب الله إلى قرصنة إسرائيلية، الأمر الذي أدى الى انفجارها بين أيديهم في مختلف المناطق اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بوقوع «حدث أمني معادٍ غير مسبوق في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية».

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزير الصحة العامة فراس الأبيض، مغادرة الجلسة، واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة معالجة الجرحى في المستشفيات.