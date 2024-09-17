الإعلان عن جائزة باول إرليش الطبية المرموقة في فرانكفورت اليوم

من المنتظر الإعلان عن الفائز بجائزة "باول إرليش ولودفيش-دارمشتيتر" لعام 2025 اليوم الثلاثاء في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وتعتبر الجائزة إحدى الجوائز الطبية المرموقة في ألمانيا، وتبلغ قيمتها 120 ألف يورو، ويتم منحها تقليديا في عيد ميلاد العالم والطبيب الألماني الحاصل على جائزة نوبل، باول إرليش، الموافق يوم 14 مارس في كنيسة "باولسكيرشه" في فرانكفورت.

ويُمنح هذا التكريم للعلماء الذين قدموا مساهمات خاصة في مجال البحث الذي يمثله باول إرليش، وهو علم المناعة أو أبحاث السرطان أو أمراض الدم أو علم الأحياء الدقيقة أو العلاج الكيميائي. وحصل العديد من العلماء الذين فازوا بهذه الجائزة التي تُمنح منذ عام 1952 على جائزة نوبل لاحقا أيضا.