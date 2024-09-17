محافظ أسيوط يشهد احتفالية تدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

أبو النصر: مبادرة "بداية" تهدف إلى تنمية الإنسان وبناء مجتمع متقدم ومتكامل وأكثر وعيًا

محافظ أسيوط: الرئيس السيسي هو أكثر من يشعر بالمواطن وقدم العديد من المبادرات الرئاسية

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، احتفالية تدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل "التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة، والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة" وغيرها، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة، والمجتمع الأهلي، والخاص، بهدف استفادة جميع فئات المواطنين، من مختلف الأعمار، من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبدأت الفعاليات بإعلان محافظ أسيوط انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من أمام ديوان عام المحافظة وسط أجواء احتفالية وكرنفالية ابتهاجاً بهذه المبادرة بمشاركة كل الجهات الحكومية والكيانات الشبابية بالمحافظة، واصطفافًا لسيارات الخدمات الجماهيرية التابعة للهيئات والشركات، ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، واللواء أركان حرب سيد رضوان مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للأزمات، والدكتور مينا عطا نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، وإسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وجميع وكلاء الوزرات ومديريات الخدمات والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ونقل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجميع الحضور مهنئاً شعب محافظة أسيوط بإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" الذي يهدف إلى بناء مجتمع متقدم ومتكامل وخلق مجتمع أكثر وعياً وتقدماً، ويساهم من خلاله في تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل المشاركة المجتمعية الفعالة والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو أكثر من يشعر بالمواطن، وقدم العديد من المبادرات الرئاسية بداية من "100 مليون صحة" و"حياة كريمة" وغيرها من المبادرات التي تسعى لخلق آليات مبتكرة خارج الصندوق لتحسين جودة حياة الإنسان.

وأشار إلى أن مبادرة "بداية جديدة"، تهدف إلى تنمية الإنسان الذي يعد أهم عنصر في بناء الأوطان، وذلك من خلال تدشين العديد من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، منوهاً بأن هذه المبادرة تعد انعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع هدفه الأول تنمية الإنسان، ونتاجا للعمل الجماعي المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة، وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشهد المحافظ، على هامش إطلاق المبادرة، وجميع الحضور اصطفاف عدد من سيارات الخدمات الجماهيرية التي تتبع العديد من المديريات والجهات وتقدم خدمات للمواطنين ومنها سيارات القوافل العلاجية التابعة لمديرية الصحة التي تقدم الخدمات الصحية بالقرى والنجوع والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة وسيارة التوثيق المتنقلة التابعة للشهر العقاري ووزارة العدل لتقدم كل خدمات التوثيق المتكاملة بالشهر العقاري، والدفع بها لدعم مكاتب التوثيق التي بها ازدحام لتخفيف التكدس فيها وسيارة الملعب المتنقل، وهي المقترح الذي وضعه محافظ أسيوط ضمن فعاليات المبادرة ويتم تطبيقها لأول مرة، حيث يتم تخصيص سيارة نقل كبيرة تنقل كل متطلبات تجهيز الملاعب من حواجز المرمى لكرة القدم الخماسي، وكرة السلة والشبكات الخاصة بالكرة الطائرة والنجيل الصناعي، ومستلزمات تخطيط الملاعب لتجوب هذه السيارة القرى والنجوع، والأماكن التي لا يوجد بها ملاعب لإتاحة ممارسة الرياضية للشباب في مختلف المناطق الأكثر احتياجا.

كما شارك في الاصطفاف سيارة المركز التكنولوجي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط والتي تقدم كافة خدمات المركز التكنولوجي من إصدار رخص وتصالح وغيرها من الخدمات في إطار تعزيز كفاءة خدمات المحليات وتحسين مستوى الخدمات الحكومية لضمان جودة الأداء وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن المكتبة المتنقلة التابعة لفرع مكتبة مصر العامة والتي تقدم كل الخدمات المكتبية والمعلوماتية وغيرها من الأنشطة الثقافية، وتضم جزء منها معرض متنقل تابع لمديرية التموين لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ليجوب القرى والنجوع مع المكتبة لتقديم هذه الخدمات لكل المواطنين.

كما تابع المحافظ، والحاضرين مشاركة سيارة وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية العمل في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على مختلف الحرف المهنية وسيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تقدم العديد من الخدمات كاستقبال الشكاوى والاستفسارات والتعاقد على تركيب عدادات جديدة وشحن العدادات المسبقة الدفع ودفع الفواتير وتحتوى على حوض مياه لتدريب المواطنين على كيفية تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى سيارات جهاز الخدمة الوطنية لبيع السلع الغذائية والمجمدات واللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بـ30% وسيارات منافذ مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية ضمن معارض أهلا مدارس بأسعار تنافسية تقل عن السوق بنسبة 25%.