توقعات أرباح ستيل دايناميكس للربع الثالث أقل من تقديرات المحللين

قالت شركة صناعة الصلب الأمريكية ستيل دايناميكس إنه تتوقع أن يكون نطاق أرباح السهم الواحد خلال الربع الثالث من العام الحالي بين 94ر1 و98ر1 دولارا بينما يبلغ متوسط تقديرات المحللين 10ر2 دولارا للسهم، مقابل أرباح بلغت 72ر2 دولارا للسهم خلال الربع الثاني من العام الحالي و47ر3 دولارا للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تكون ربحية أنشطة الصلب في الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي أقل قليلا من نتائج الربع الثاني على أساس انخفاض أسعار منتجات الصلب المسطح.

وتعتزم ستيل دايناميكس إعلان نتائج الربع الثالث بعد ختام تعاملات البورصة يوم الأربعاء 16 أكتوبر المقبل.