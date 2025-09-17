فلسطين تدعو فنلندا للاعتراف بدولتها

دعت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين، الأربعاء، فنلندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقته شاهين من وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية وصل الأناضول نسخة منه.

ووفق البيان، أطلعت شاهين نظيرتها الفنلندية على الأوضاع الكارثية في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة والقتل والتجويع، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية من استيلاء على الأراضي وتوسع استيطاني وعنف المستوطنين بحماية الجيش.

وقالت شاهين: "سياسة الاحتلال واضحة، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية لردع هذه الانتهاكات".

وثمنت وزيرة الخارجية الفلسطينية موقف فنلندا بانضمامها لإعلان نيويورك، ودعتها إلى الانضمام للزخم الذي تقوده السعودية وفرنسا نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي 12 سبتمبر الجاري اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين".

ويتضمن إعلان نيويورك الصادر عن مؤتمر نيويورك في يوليو الماضي الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".

بدورها أكدت وزيرة خارجية فنلندا دعم بلادها لخيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان مستقبل عادل للشعب الفلسطيني.

وناقش الجانبان سبل تعزيز المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل الجيش ومستوطنون إسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.