محافظ البحيرة توجه بتفعيل خطة عاجلة لمواجهة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تفعيل خطة عاجلة لمواجهة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية، مؤكدة تكثيف التوعية البيئية من خلال "الرائدات الريفيات والميسرات، والأوقاف، والأزهر، والكنيسة"؛ للتعريف بمخاطر حرق قش الأرز.

وجاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، وأسامة داوود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وتضمنت الخطة تشجيع المزارعين على عدم حرق قش الأرز واستغلاله اقتصاديًا، والتنسيق بين كل الجهات المعنية لضمان بيئة نظيفة وآمنة، وتنفيذ خطة عاجلة قصيرة المدى لمواجهة السحابة السوداء، بالتوازي مع خطة مستدامة طويلة الأجل لتحسين جودة الهواء، مع تعميم التجارب الناجحة وتشديد الرقابة على مصادر التلوث، خاصة حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة إحكام الرقابة على الصناعات الصغيرة مثل مكامير الفحم والمسابك وقمائن الطوب، وتكثيف التوعية البيئية من خلال لقاءات مباشرة مع المزارعين وورش عمل للمستثمرين لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتشكيل لجان مركزية وفرعية على مستوى المحافظة لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والمتابعة اليومية من غرفة عمليات المحافظة لعرض تقارير الأداء.