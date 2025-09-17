سلطنة عُمان تُطلق أول منصة رقمية للتوعية بمخاطر المخدرات

أُطلقت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، المنصة الوطنية للتوعية بمخاطر الإدمان والمؤثرات العقلية "حياة"، كأول منصة رقمية في السلطنة تُعنى بتقديم خدمات توعوية واستشارية متكاملة في مجال الوقاية والعلاج من المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب توفير قنوات دعم مباشرة للأفراد وأسرهم وفئات المجتمع.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم، تأتي المنصة بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الأوقاف والشئون الدينية، ووزارة الإعلام، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب.

كما يأتي إطلاق هذه المنصة استجابةً للتحديات الاجتماعية المرتبطة بانتشار المخدرات وتزايد أعداد المدمنين، والحاجة إلى توفر بيانات ومعلومات توجيهية وتوعوية موثوقة في مكان واحد، من خلال توفير بيئة إلكترونية آمنة وفعّالة وسهلة الوصول للوقاية، والدعم، والتوعية، والإرشاد والعلاج والتأهيل.

وتعد منصة "حياة" إحدى المبادرات الوطنية التي تنسجم مع أولويات رؤية "عُمان 2040"، لا سيما في محورها المتعلق ببناء مجتمع آمن وصحي ومتماسك.

وتهدف المنصة إلى بناء مجتمعٍ واعٍ ومسئول، وإيجاد بيئة آمنة خالية من المخدرات، من خلال استهدافها للمتعافين الذين مروا بتجربة الإدمان ويحتاجون إلى الدعم والتحفيز لاستكمال طريق التعافي وعدم الانتكاس، والباحثين عن التغيير من المدمنين والذين لم يتخذوا قرارًا للتغيير، والأسر التي يعاني أحد أفرادها من الإدمان، وتبحث عن التمكين وأدوات الفهم والدعم.

وتقدم منصة "حياة" خدمات استشارية سرّية ومجانية في الجوانب النفسية والطبية والاجتماعية والدينية، من خلال عدد من المختصين المؤهلين.

وتتيح المنصة للمستخدمين التواصل المباشر مع المختصين ، والذين يعملون بسرية تامة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، أو من خلال الدردشة الفورية عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير مواد مرئية وتوعوية ومقالات تثقيفية وتجارب مرئية وسمعية حيّة للمتعافين.

وتتميز المنصة ببيئتها التفاعلية مع مختلف فئات المستخدمين، حيث لا تقدم المنصة محتوى مباشرًا بل تبدأ بسلسلة من الأسئلة التفاعلية التي توجّه المستخدمين في مسار خاص، مصمم بعناية ليتناسب مع الحالة النفسية والاجتماعية لكل فئة. كما تتميز المنصة بسهولتها إذ يمكن لأي مستخدم التسجيل والاستفادة من الخدمات في خطوات بسيطة وهو ما يعزز الثقة ويشجّع الأفراد على المبادرة بطلب المساعدة.

وقال حمود بن مرداد الشبيبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية، إن منصة "حياة" تمثل نقلة نوعية في العمل الوقائي والتوعوي الرقمي في سلطنة عُمان، كما أنها مساحة آمنة لكل من يحتاج إلى استشارة أو دعم أو فهم أعمق لطبيعة هذه الآفة، وتمّ بناء وتصميم المنصة بكل خصوصية، بالشراكة مع الجهات المتخصصة، لتكون منصة متكاملة ومؤثرة.

وتوقع الشبيبي، أن تُحدث المنصة أثرًا إيجابيًّا على المستوى المجتمعي، من خلال تعزيز الوعي العام بخطر المخدرات، وتوفير الدعم المبكر للفئات المستهدفة، بما يسهم في تقليل الآثار السلبية وتعزيز فرص التدخل الوقائي، مشيرًا إلى أن المنصة ستسهم في كسر حاجز الصمت المرتبط بطلب الاستشارة والدعم، وتشجيع الأفراد على اتخاذ خطوات استباقية نحو الوقاية والعلاج، وتوفير استجابة فعّالة وآمنة مبنيّة على أسس علميّة ومهنيّة للتعامل مع حالات التعاطي والإدمان في بيئة رقمية مرنة.

وصاحبَ إطلاق منصة "حياة" تدشين حملة توعوية مجتمعية تحت شعار "أهلًا بك كما أنت"، وتهدف الحملة إلى تعزيز مفاهيم القبول والدعم النفسي والاجتماعي، وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة دون خوف من الوصمة أو الأحكام المجتمعية. كما تسعى إلى بناء وعي عام يعكس أهمية الاستماع، والفهم، والتدخل المبكر، في بيئة تحترم خصوصية الفرد وتقدّر احتياجاته وظروفه.