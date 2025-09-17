بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بالمجلس الأعلى للثقافة

تصوير: رافي شاكر

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بقاعة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة، فيما تحمل الدورة هذا العام اسم "دورة سميحة أيوب" المقرر عقدها خلال الفترة من 25 سبتمبر، وحتى 2 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المكرمات خلال المؤتمر، إذ يكرم المهرجان في دورته الجديدة ست فنانات وصانعات مسرح أثروا الحركة الفنية في مصر بأعمالهم، بالإضافة إلى برنامج الورش الفنية، حيث يتضمن برنامج المهرجان هذا العام تقديم خمس ورش فنية وماستر كلاس يقدمه نجم شهير سيتم الإعلان عنه خلال المؤتمر.

وتقدم للمهرجان هذا العام أكثر من 100 عرض مصري وقع الاختيار على ستة منهم من الأعمال التي تهتم بقضايا المرأة أو صانعتها امرأة ومن المنتظر عرضهم خلال أيام المهرجان، بجانب مشاركة سبعة عروض عربية ودولية سيتم الإعلان عنهم خلال المؤتمر الصحفي.

وحضر المؤتمر على المنصة الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة المهرجان والكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم المديرتان الفنيتان للمهرجان، بجانب حضور منى سليمان ومصطفى محمد المديران التنفيذيان، وعددًا من الفنانين منهم عايدة فهمي وشريف الدسوقي.

كما حضر عدد من رعاة المهرجان، ومنهم وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي "يونك" والـUN، ومصر الخير ودار ريشة للنشر والتوزيع ومؤسسة اليابان، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وكانت "الشروق"، علمت قبل ساعات من إعلان أسماء مكرمي الدورة الثالثة، بأن المهرجان سيكرم المخرج المنفذ علا فهمي، والتي تُعد أشهر مخرج منفذ على الساحة المسرحية، ويُلقبها خريجي مركز الإبداع بالجندي المجهول، وهي زوجة المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح.

فيما سيتم لأول مرة، تقديم بعض عروض المهرجان على مسرح الريحاني بدعم من الفنان أشرف عبد الباقي.

وينظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة مؤسسة جارة القمر ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة.