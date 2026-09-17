أوباما يقود هجوم بيراميدز أمام الشرقية إنبي في الدوري

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة مستضيفه الشرقية إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة خلف الزمالك والأهلي، فيما يحتل فريق الشرقية إنبي المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - إياد العسقلاني و كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر و محمود صابر.

الهجوم: محمود زلاكة - مصطفى فتحي و يوسف أوباما

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: حازم جمال - محمود مرعي - حامد حمدان - أحمد عبد القادر - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - دودو الجباس.