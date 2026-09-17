برشلونة يعلن طبيعة إصابة جارسيا

أعلن نادي برشلونة تعرض حارسه جوان جارسيا لإصابة في الركبة اليمنى، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني من آلام بسيطة تستدعي المتابعة الطبية.

كان جارسيا قد تم استبداله فيما بين شوطي مباراة الفريق ضد راسينج سانتاندير مساء أمس الأربعاء والتي انتهت بفوز البارسا بسباعية مقابل هدفين، ليشارك بدلا منه البولندي فيوتشيك تشيزني.

وأوضح النادي في بيان طبي أن تطور حالة الحارس خلال الفترة المقبلة سيحدد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات، دون الكشف عن مدة محددة لغيابه عن الملاعب.

ويخضع جارسيا للمتابعة من جانب الجهاز الطبي لإسبانيول، على أن تتحدد إمكانية عودته إلى التدريبات والمباريات وفقًا لتطور الإصابة واستجابته للعلاج.

في الوقت نفسه ذكرت تقارير صحفية إسبانية إن مدة غياب جارسيا ستصل إلى 3 أسابيع، ما يعني أنه سيعود عقب انتهاء العطلة الدولية المُقبلة.