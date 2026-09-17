إنجاز جديد لميسي مع إنتر ميامي بعد حصد كأس الأبطال

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، كتابة الأرقام القياسية في مسيرته الكروية، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب كأس الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وواجه إنتر ميامي نظيره كروز آزول المكسيكي، صباح اليوم الخميس، في نهائي كأس الأبطال 2026، وتمكن الفريق الأمريكي من حسم المباراة لصالحه بهدفين دون رد، ليحقق ميسي أول ألقابه مع الفريق خلال العام الحالي.

وبهذا التتويج، وصل ميسي إلى 49 لقبًا خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، كما بلغ عدد أهدافه مع إنتر ميامي 100 هدف في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى صفوف النادي الأمريكي عام 2023.

كما واصل النجم الأرجنتيني أرقامه المميزة في المباريات النهائية، بعدما أصبح، وفقًا للبيانات الواردة في الخبر، صاحب الرقم الأعلى من الأهداف في النهائيات برصيد 36 هدفًا.

وخاض ميسي خلال مسيرته 53 مباراة نهائية، سجل خلالها 36 هدفًا، إلى جانب صناعة 18 هدفًا لزملائه.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عقب مشاركته في نهائي كأس العالم 2026، والذي خسره المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا، ليقرر وضع حد لمسيرته مع «التانجو».