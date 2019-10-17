الجونة يتعادل سلبيا مع نادي مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة الجونة أمام مضيفه نادي مصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي أقيمت عصر اليوم، الخميس، على ملعب الكلية الحربية.

الصربي نيبوشا، المدير الفني للجونة لجأ إلى دكة الاحتياط مبكرًا، بحثًا عن الحلول، فدفع بعمرو أحمد عبد الفتاح في أول دقيقة من الشوط الثاني بدلًا من الأوغندي آلان كيامبادي، قبل أن يستخدم ورقته الثانية بالدفع بوالتر بواليا بديلًا لإسلام محارب في الدقيقة 52، قبل أن يلجأ مرة أخيرة لدكة البدلاء لتعويض المصاب أكرم توفيق بنزول محمد ناجي جدو.

على الجانب الأخر لجأ عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي مصر، إلى مقاعد البدلاء للمرة الأولى مع حلول الدقيقة 55 بنزول الفرنسي ويليس فرتادو بديلا لمحمد جمال، قبل أن يدفع بأحمد الشيخ في الدقيقة 77 بدلًا من محمود توبة،

وبهذا التعادل رفع نادي مصر رصيده إلى النقطة الثالثة في المركز الخامس عشر، كما رفع الجونة رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز العاشر.