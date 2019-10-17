روما تبدي استعدادها لتقديم قرض جديد للخطوط الجوية الإيطالية

أبدت الحكومة الإيطالية استعدادها لإقراض المزيد من الأموال لشركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا" لتستمر شركة الطيران شبه المفلسة في العمل، وذلك وفقا لمسودة مرسوم حكومي.

وينص المرسوم، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، على أن الشركة يحتمل أن تحصل على قرض بقيمة 350 مليون يورو (390 مليون دولار) وتسدده في غضون 6 أشهر.

وتمت الموافقة على المرسوم في اجتماع لمجلس الوزراء ليلا اختُتم في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، والذي تمت خلاله أيضا الموافقة على مسودة ميزانية 2020، ولم يتضح متى سيتم اعتماد الصيغة النهائية للمرسوم.

وكانت أليتاليا خاضعة لإدارة حكومية لأكثر من عامين، واستمرت في العمل بعد الحصول على قرض حكومي بقيمة 900 مليون يورو (مليار دولار) يقترب الآن من الانتهاء.

ووفقا لخبير صناعة الطيران أندريا جوريسين، تخسر أليتاليا 500 مليون يورو سنويا، وفي نهاية سبتمبر، لم يكن في خزائنها سوى "أكثر قليلا من 300 مليون يورو".

وكلفت الحكومة شركة السكك الحديدية التي تسيطر عليها الدولة "فيروفي ديلو ستاتو" بقيادة الجهود المبذولة لإنقاذ أليتاليا من خلال إعادة التأميم الجزئي، لكنها تحتاج إلى مستثمرين مشاركين.

وانتهت سلسلة من المواعيد النهائية للكونسورتيوم لتقديم عرض استحواذ، ومن المتوقع أن تحدد الحكومة موعدا آخر بعد أن انتهى الموعد النهائي الأخير في 15 أكتوبر.