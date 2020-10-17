ماليزيا تسجل 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 19 ألفا و627 حالة

أعلن مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 19 ألفا و627 حالة.

وقال الدكتور نور هشام - في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا ستار) الماليزية - إنه من بين الإصابات الجديدة 745 ماليزيا و124 أجنبيا، في حين أن الإصابات النشطة في البلاد قد بلغت 6886 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 180 وفاة، في حين تماثل 302 شخص للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 12 ألفا و561 حالة.