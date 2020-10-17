يونايتد يقلب تأخره بهدف للفوز برباعية على نيوكاسل

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل إلى فوز 4 / 1 ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري الإنجليزي

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله لوك شاو، لاعب مانشستر يونايتد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية قبل أن يسجل مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف عن طريق هاري ماجوير في الدقيقة 23 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 86 وآرون فان بيساكا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء وماركوس راشفورد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد نيوكاسل عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.