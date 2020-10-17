إجراءات صارمة في دول أوروبية لاحتواء تفشي كورونا

اتخذت دول أوروبية عدة إجراءات إضافية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) مع عودة أرقام الإصابات إلى الارتفاع بشكل كثيف.

ورغم تجنب السلطات في الدول الأوروبية إعادة فرض إغلاق كامل، إلا أن تدابير صارمة فرضت بهدف وقف تفشي الوباء.

ومن منع اللقاءات الاجتماعية في لندن إلى حظر التجول الليلي في فرنسا وإغلاق المدارس في بولندا، دخلت سلسلة جديدة من الإجراءات الصارمة حيز التنفيذ السبت في عدة بلدان أوروبية على أمل وقف الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا.

ففي فرنسا، أمضى مساء الجمعة، سكان 12 مدينة كبيرة بينها العاصمة باريس وضواحيها، آخر ليلة بحرية قبل أن يبدأ حظر تجول بين الساعة 21:00 و06:00 السبت.

وفرض الإجراء الذي سيبقى مطبقًا 4 أسابيع على الأقل، مع انتشار الفيروس مجددًا في البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسجلت أكثر من 25 ألف إصابة في فرنسا خلال 24 ساعة الجمعة. وحوالي الساعة 22:00 الجمعة، كانت شرفات الحانات والمطاعم مفتوحة في ساحة الجمهورية في وسط العاصمة، تغص بالشباب الذي تعالت أصوات ضحكهم.

وأشارت وكالة الصحة العامة الفرنسية الجمعة إلى استمرار انتشار الوباء "من الأصغر سنًا إلى الأكبر سنًا"، معتبرة أن هذا التطور "مقلق للغاية".

وفي لندن، يُمنع اعتبارا من السبت اختلاط سكان أي مكان في الداخل مع أشخاص من الخارج، وسجلت أكثر من 15 ألف إصابة جديدة الجمعة في المملكة المتحدة، الدولة التي سجل فيها أكبر عدد من الوفيات في أوروبا، بلغ 43400.

أما في وارسو، ستدخل قيود جديدة حيز التنفيذ كما في المدن الكبيرة الأخرى في بولندا التي تعتبر "مناطق حمراء".

ومن هذه الإجراءات، إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية ليصبح التعليم عن بعد، وإغلاق المطاعم عند الساعة 21:00 ومنع حفلات الزفاف بينما حدد عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا موجودين في وقت واحد في المحلات التجارية ووسائل النقل العام. كما ستكون المراسم الدينية محدودة.

وفي إيطاليا، سجلت 10 آلاف وعشر إصابات جديدة الجمعة أكبر عدد يسجل خلال 24 ساعة في هذا البلد.

وفي بلجيكا، فرض حظر تجول من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة فجرًا، وسيتعين إغلاق كل المقاهي والمطاعم في البلاد اعتبارًا من الاثنين لمدة شهر على الأقل.

وبرر رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو الإجراءات بالقول "الأرقام تتضاعف كل أسبوع إنها ترتفع بشكل كبير إنها زيادة هائلة".

وبليجكا واحدة من الدول التي سجل فيها معدل وفيات كبير (أكثر من عشرة آلاف و300).

وقد أشار وزير التنقل البلجيكي جورج جيلكينيت إلى أن "مستشفياتنا مزدحمة، والأرقام مرتفعة كما كانت في مارس عندما قررنا الإغلاق" لمدة شهرين.

وفي فيينا، أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج أن الفحوص أثبت إصابته بكورونا وأنه وضع نفسه في حجر صحي.

وقال ناطق باسمه إنه "لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن".