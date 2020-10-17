تربية عين شمس: 50% حضور بالتبادل على مدار الفصل الدراسي

استعدت كلية التربية جامعة عين شمس، لاستقبال العام الدراسي الجديد بالعديد من القرارات والإجراءات.

وقال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية، إن العام الجامعي الحالي يشهد تغيرات غير مسبوقة على مستوى التعليم العالي، بسبب جائحة كورونا التي حملت معها عديد من الإيجابيات برغم ما نعانيه من مخاوف وأزمات على مختلف الأصعدة صحياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى إنشاء وحدة للتعليم الإلكتروني عن بعد تختص بالتعامل مع أعضاء هيئة التدريس وتوفير كل مايتعلق بالتجهيز والتعامل مع المقررات الإلكترونية من حيث توفير البرمجيات والتدريب على استخدامها سواء في طور الإعداد أو التطبيق عن بعد، وأهمها برنامج "مودل" الذي يوفر بيئة افتراضية للتعامل بين الأستاذ وطلابه، وكذلك برنامج "زووم" ونظام "ميكروسوفت تيم".

وأعلن تفعيل أنشطة وحدة إدارة الأزمات من خلال مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة مهمتها الربط مع منسقي الأقسام الأكاديمية لتيسير التعامل مع المتغيرات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، وتنفيذ إجراءات للتقدم والتشعيب الإلكتروني للطلاب الجدد تتضمن كتابة الرغبات إلكترونياً، وإجراء اختبارات الاستعداد للمهنة للطلاب الجدد، وكذلك إجراء التشعيب والتنسيق الداخلي باستخدام البرمجيات والوسائل المتخصصة.

ولفت إلى توزيع الطلاب على الشعب المختلفة بالأقسام الأكاديمية بالكلية والتي يبلغ عددها عموما سبعة عشر قسمًا متخصصاً في ثلاث مجالات أولها المجال العلمي وبه عدد أربعة أقسام هي "الرياضيات والكيمياء والفيزياء والعلوم البيولوجية والجيولوجية"، والمجال الثاني هو الأدبي وبه عدد سبعة أقسام هي اللغة العربية، والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الألمانية، والجغرافيا، والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع.

وتابع: "أما المجال الثالث فهو المجال التربوي ويتضمن ستة أقسام منها إثنان تقبل طلاب الدرجة الجامعية الأولى، وهما قسمي علم النفس التربوي وقسم التربية الخاصة، بينما هناك أربعة أقسام تربوية أخرى تقتصر على منح الشهادات والدرجات بالدراسات العليا وهي أقسام أصول التربية، والتربية المقارنة والإدارة التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، والصحة النفسية، والإرشاد النفسي".

وأوضح أنه تم إنشاء إيميل رسمي وكذلك موقع خاص لكل طالب على الموقع الإلكتروني للجامعة وتوفير فيديوهات تعريفية وتدريبية حول استخداماتها للطلاب بجميع الفرق لتصبح متاحة باستمرار على الموقع الإلكتروني للكلية تتيح الاستخدام الأمثل للوسائط الإلكترونية في عمليتي التدريس والتعلم، وتحويل كل المقررات الدراسية إلى نسخ إلكترونية سهلة التداول ومحمية كودياً، وكذلك بحقوق الملكية الفكرية للمؤلف بما يضمن العدالة للطالب والأستاذ والمجتمع الجامعي؛ حيث يتسلمها الطالب على اسطوانة مدمجة "سي دي" بها المحتوى العلمي لكافة المقررات التي يدرسها الطالب على مدار الفصلين الدراسيين، وكذلك روابط المراجع ومصادر التعلم المختلفة بل والتكليفات المصاحبة وذلك تحسباً لتوقف الدراسة وجهاً لوجه تماماً.

ونوه بإصدار لائحة الساعات المعتمدة للبكالوريوس والليسانس بالقرار الوزاري رقم 3963، الصادر في 27 سبتمبر الماضي بعد الانتهاء من إعدد كافة مقررات اللائحة القديمة مما ضاعف الجهود على فرق العمل.

وأضاف أنه تم عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل للتعريف ببرنامج المودل والوسائط الإلكترونية في التعلم لكل فئات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بلغ عددهم حوالي 400 بنسبة 62% من جملة الأعضاء، وكذلك تدريب 200 من الطلاب، للتوجيه والتواصل المباشر مع زملائهم لضمان التعريف بمصادر المعلومات؛ وذلك بالتعاون مع وحدة التعليم الإلكتروني عن بعد ووحدة ضمان الجودة.

وتابع: إعداد جدول لأسابع الدراسة بنسبة 50% حضور، و50% عن بعد بالتبادل على مدار الفصل الدراسي؛ حيث يحضر طلاب الفرقتين الأولى والثانية فقط للكلية بالأسابيع الفردية للدراسة (1، 3، 5، 7.. إلخ) ثم يدرسون بنظام "عن بعد" في الأسابيع الزوجية (2، 3، 5، 7.. إلخ)، بينما يحدث العكس لطلاب الفرقتين الثانية والثالثة بما يضمن التخفيض الدائم لأعداد الطلاب الموجودين في نفس الوقت إلى نصف القوة.

وأكد الانتهاء من تعقيم القاعات والمعامل التدريس يوميا مابين المجموعات المختلفة، والتعاقد مع شركة نظافة للاهتمام بدورات المياة وتوفير المناخ الصحيةالآمن.