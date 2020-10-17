الداخلية العراقية: القبض على قيادي داعشي و3 من معاونيه في بغداد

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على قيادي من تنظيم داعش رفقة ثلاثة من معاونيه، في بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " ومن خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذاً لها بعد عمليات التحرير، واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى "ولاية راوه - قاطع الفرات" وثلاثة من معاونيه في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد".

وأشار البيان إلى أن " الإرهابيين مطلوبين وفق أحكام الارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أن إلقاء القبض تم بعد عملية متابعة وتعقب استمرت فترة طويلة بين مناطق العاصمة.

ولفت إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية مع الموقوفين، اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، وانهم شاركوا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك، وتم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".