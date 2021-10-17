السفارة البولندية في لندن تعرب عن تعازيها لمقتل نائب بريطاني في هجوم إرهابي

أعربت السفارة البولندية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، عن تعازيها لمقتل النائب البريطاني السير ديفيد إيميس، الذي قُتل طعنًا في هجوم إرهابي أمس.

وكتبت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بالصدمة والحزن لسماع خبر وفاة السير ديفيد أميس النائب البرلماني في هجوم مروع في ليه أون سي"، مؤكدة أن الفقيد كان صديقًا لبولندا وعضوًا في المجموعة البرلمانية الشاملة في وارسو.

وبحسب موقع (بولاند.إن)، تلقى أميس عدة طعنات في كنيسة في مقاطعة إسكس أثناء لقاء كان يعقده مع ناخبين من دائرته.

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق، أن مقتل عضو البرلمان عن حزب المحافظين كان عملًا "إرهابيا"، وأكدت أنها ألقت القبض على مشتبه به متطرف في الخامسة والعشرين من عمره.

وترجح شرطة لندن أن المشتبه نفذ الهجوم وحده، لكن لا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات الحادث.