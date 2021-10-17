صلاح يلقي عدة كلمات عن البيئة خلال حفل جائزة إيرث شوت

ألقى محمد صلاح نجم ليفربول، كلمته خلال حفل جائزة إيرث شوت والتي أقيمت مساء الأحد في العاصمة البريطانية لندن.

وتطلق إيرث شوت حفلها السنوي الأول الذي سيقام كل عام من العام الحالي وحتى 2030 لتكريم الأشخاص المساهمين بالتنمية المستدامة للبيئة والمساعدة على الحد من التغير المناخي.

وقال صلاح خلال تقديمه لجائزة بالحفل:"يسعدني أن أكون هنا في هذا الحدث المذهل والمهم للغاية، أنا متحمس لهذا الحدث لأنني نشأت بالقرب من المياه والبحر الأبيض المتوسط وهو أمر حيوي للحياة في المنطقة، تمامًا مثل جميع بحار ومحيطات كوكبنا".

وأضاف:"بحلول نهاية القرن، قد يكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط ما لم نفعل شيئًا الآن، إنه أمر مخيف".

وأكمل:"لكن المتأهلين للتصفيات النهائية لهذه الجائزة وجدوا حلولاً بارعة لإحياء محيطاتنا".

وأتم:"إنهم بحار نقية في أمريكا، يقاتلون لحماية 30 في المائة من محيطات العالم بحلول عام 2030".