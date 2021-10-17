تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ضد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بخصوص عجز المدرسين، بعد غد الإثنين.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طلب الإحاطة الذي تقدم به هو الوحيد الذي أدرجتة اللجنة ضمن جدول أعمالها هذا الأسبوع.

وكان سالم تقدم بطلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم بشأن العجز في هيئة التدريس في الإدارات التعليمية المختلفة بسوهاج، موضحًا أنه رغم صدور الكتاب الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة، والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية للعمل بالمدارس نظير أجر عن الحصة الواحدة قيمته ٢٠ جنيهًا،

فإنه تم إعلان سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع بدون أجر، بالمخالفة للقرار الخاص بمنح أجر عن الحصة الواحدة ٢٠ جنيهًا.

وبدأت مديرية التربيةو التعليم بسوهاج بالفعل في الحصول على طلبات التطوع، وهو الأمر المخالف للقرار الخاص بالعمل مقابل أجر بالحصة.

وتابع: "في ذات الوقت الذي أهملت فيه الوزارة ملف ٣٦ ألف معلم سابق اختيارهم والتعاقد معهم وتدريبهم وتشغيلهم بالمدارس عدة شهور، لم تتجه للاستعانة بهم مرة أخرى لسد العجز بل اتجهت ناحية إصدار قرارات جديدة للتعيين بالحصة مقابل الأجر، والذي لم يطبق أيضا وتطلب حاليا من المدرسين العمل تطوعًا، مما يشير إلى تخبط الوزارة في التعامل مع هذا الملف".