البحرين تسمح لمواطنيها بتقديم طلب التأشيرات إلكترونيا

أكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين أنه بإمكان المواطنين تقديم طلب التأشيرات على ضمانتهم الشخصية عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.

وقالت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة- في بيان، بحسب وكالة أنباء البحرين: إن هذه الخدمة تتطلب تفعيل الضامن للمفتاح الإلكتروني بالمستوى الأساسي بالبوابة الوطنية، والتي ستتيح للعملاء بعد إتمام إجراءات التسجيل الاستفادة من خدمات تقديم طلبات التأشيرات وتمديدها ودفع الرسوم واستلام التأشيرة أو إلغائها، إضافة إلى إدارة الطلبات والاستعلام عن حالتها.

وأضافت أنه في إطار رسالتها لتطوير كافة خدماتها وتقديم التسهيلات للعملاء من مواطنين ومقيمين وزوار؛ فإنها تدعوهم لاستخدام المنصات الإلكترونية لسهولة الإجراءات المطلوبة عن طريق النظام الإلكتروني، وما يوفره من وقت وجهد في إنجاز المعاملات دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.