بدء اجتماع بروكسل بين إيران والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي الخميس

من المقرر أن يجتمع دبلوماسيون إيرانيون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل في بروكسل لمناقشة كيفية كسر الجمود المستمر منذ أشهر مع الولايات المتحدة حول كيفية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.



وذكرت وكالة انباء فارس شبه الرسمية نقلا عن المشرع احمد علي رضا بيجي أن وزير الخارجية الإيرانى حسين أميرعبد اللهيان طرح هذا الموعد في مؤتمر صحفي عقد بمقر البرلمان اليوم الأحد.



ويأتى الاجتماع في العاصمة البلجيكية عقب زيارة قام بها كبير مبعوثى الاتحاد الاوروبى إنريكى مورا لطهران يوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأخرت الحكومة الإيرانية المنتخبة مؤخرا استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة منذ حزيران/يونيو، مشيرة إلى تغيير الإدارة في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي والحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها التفاوضية.



وكان اتفاق عام 2015 يهدف لتحجيم النشاط النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات إلى أن تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد ثلاث سنوات.