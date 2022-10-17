فودة يتفقد أعمال تطوير خليج نعمة والسوق القديم في اطار استعدادات استضافة مؤتمر تغير المناخ

تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، أعمال تطوير خليج نعمة، وذلك في إطار الجولات التفقدية لمتابعة استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

وأشار المحافظ - وفق بيان صادر عن المحافظة اليوم - إلى أن منطقة خليج نعمة تشهد أعمال تطوير شاملة منها توحيد لافتات المحال التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمحلات والطرق، وتوحيد ستائر المحلات طبقا للهوية البصرية بخليج نعمة، و أعمال رفع كفاءة، ورصف، وأعمال تجميل وتطوير للمشايات في إطار التطوير الشامل الذي تشهده المدينة.

ولفت إلى أن المحافظ حرص خلال الجولة على لقاء عدد من سائقي التاكسي مشددا على الالتزام بالزي الموحد الذي وفرته المحافظة، وتأكد من تحويل التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي وتركيب الكاميرات في اطار التحول للتاكسي الذكي، والتأكد من الهوية البصرية.

كما قام المحافظ بإجراء حوار مع سائقي التاكسي في إطار التوعية بمؤتمر المناخ، مشددا على الالتزام الكامل بالإجراءات وعدم المخالفة وحسن التعامل مع الجمهور بمختلف جنسياتهم.

وأضاف البيان أن محافظ جنوب سيناء، تفقد أعمال تطوير السوق التجاري القديم، وأعمال إنشاء منطقة مصر القديمة وهو نموذج محاكاة للقاهرة القديمة لإحياء والحفاظ على التراث، وساحة مسجد الصحابة بعد تطويرها، وإنشاء نافورة مياه مضيئة وأحواض زهور ومساحات خضراء، وأعمدة ديكورية.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أيضا نقاط توزيع الاكياس القماش بديل البلاستيك ضمن مبادرة " لا للأكياس البلاستيكية، بالتعاون مع وزارة البيئة والتي تنفذ ضمن خطة القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.



