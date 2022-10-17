استمرار تراجع أسعار الغاز في أوروبا

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تراجعها في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء لتصل إلى أقل مستوياتها منذ حزيران/يونيو الماضي، في ظل إعداد الاتحاد الأوروبي مجموعة إجراءات تستهدف الحد من تقلبات السوق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية تراجعت اليوم بنسبة 9ر9%، مدعومة أيضا بالطقس الشتوي المعتدل واستقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وزيادة المخزونات المجهزة لفصل الشتاء.

وتستعد المفوضية الأوروبية للكشف عن اقتراح بشأن آلية تسعير مؤقتة للتعاملات في السوق الهولندية وهي السوق القياسية للغاز في أوروبا. في الوقت نفسه لن تضع الخطة التفصيلية التي يمكن تطبيقها على الفور انتظارا للحصول على تفويض من حكومات الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع تقديم مثل هذه الخطة التفصيلية، بحسب وثيقة اطلعت عليها بلومبرج.

وسيناقش قادة دول الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات خلال قمتهم المقررة يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، حيث يحاولون تخفيف حدة آثار أزمة الطاقة الناجمة عن خفض أو وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسية التي كانت تشكل نحو نصف الإمدادات في السوق الأوروبية قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.

ووفقا للمسودة، سيسمح للمفوضية الأوروبية بتحديد "حد أقصى ديناميكي للأسعار"، في حالة "الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي" المتداول في مرفق نقل العنوان "تايتل ترانسفير فاسيليتي"، وهو نقطة تجارة افتراضية للغاز الطبيعي في هولندا ، ومن ثم يتعين على الدول الأعضاء التصديق على الإجراء.

يشار إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي طالبت بوضع سقف لأسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة وسط ارتفاع أسعار الطاقة، بينما تخشى دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، حدوث مشاكل أمنية في الإمدادات.

واستمر تراجعت سعر العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل لليوم الثالث على التوالي إلى 98ر127 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أقل مستوى للسعر منذ 22 يونيو الماضي. وتراجعت العقود البريطانية المماثلة بنسبة 11% اليوم.