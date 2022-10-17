السفير الأوكراني المكلف في ألمانيا: سننتصر في الحرب ضد روسيا

يتوقع سفير أوكرانيا الجديد المكلف في ألمانيا، أوليكسي ماكييف، أن تنتصر بلاده في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وقال ماكييف في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "الشعب الألماني يدعم أوكرانيا بقوة لدرجة أنني متأكد من أننا سننتصر في الحرب مع ألمانيا وجميع الشركاء الأوروبيين الآخرين! كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل"، مؤكدا أنه وفريق سفارته "سيساهمون كل يوم بشكل كبير في تحقيق النصر".

يُذكر أن السفير الأوكراني السابق، أندريه ميلنيك، عاد إلى أوكرانيا أول أمس السبت بعدما شغل منصبه في ألمانيا على مدار قرابة ثماني سنوات. وقال عنه ماكييف: "قام أندريه بعمل رائع وسأسترشد دائما بخبرته. لقد جعلنا الانتقال سلسا وأجرينا التغيير خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ووصل ماكييف إلى برلين أمس الأحد. ومن المتوقع أن يتواجد في مكان عمله الجديد اليوم الاثنين. ولن يتم تغيير قيادة السفارة رسميا إلا بعد اعتماد ماكييف من قبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وهو ما لم يتم تحديد موعد رسمي له حتى الآن. وكان ماكييف يشغل في السابق منصب مفوض الحكومة الأوكرانية لفرض عقوبات على روسيا.