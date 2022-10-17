عمدة موسكو يعلن انتهاء التعبئة الجزئية في العاصمة الروسية

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، الاثنين، انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية.

وكتب سوبيانين على موقعه الخاص على الإنترنت، بيانا أعلن فيه انتهاء مرحلة التعبئة الجزئية في موسكو، قائلا: "بحسب المفوض العسكري لموسكو فإن عملية مهام التعبئة الجزئية، التي تمت بمرسوم رئاسي وبتكليف من وزارة الدفاع، قد اكتملت بالكامل".

ووفق وكالة سبوتنيك، ستغلق جميع نقاط التجميع للأشخاص الذين تم استدعاؤهم، في 17 أكتوبر عند الساعة الثانية ظهرا، واعتبار الاستدعاء المرسل في عملية التعبئة إلى مكان الإقامة والمنشآت غير صالح.

وأضاف سوبيانين أن التعبئة كانت بمثابة اختبار لآلاف العائلات في موسكو التي يخدم فيه الآباء والأزواج والأبناء الآن في الجيش.

ومع ذلك، أصبح إنجاز مهمة التعبئة الجزئية ممكنا في المقام الأول بسبب المسؤولية والشعور بالواجب والوطنية لدى سكان موسكو، وفق الوكالة.