نتنياهو يصف الإحاطة الأمنية حول اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان بـ«غير المجدية»

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دعوة رئيس الوزراء يائير لابيد، إلى سماع الإحاطة الأمنية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنها "غير مجدية".

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، أعاد الأخير نشره عبر حسابه عن "تويتر": "من جهة، يرفض (رئيس الوزراء يائير) لابيد إحضار اتفاقيته التي استسلم فيها لـ(حسن) نصر الله إلى الكنيست للموافقة عليها، على أساس أن المعارضة لا تحبها، ومن جهة أخرى يدعو المعارضة إلى إحاطة غير مجدية"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

واعتبر أن "سلوك لابيد ليس ديمقراطيا. نحن نصر على عرض الاتفاقية على الكنيست للمصادقة عليها".

وردا على ذلك، قال حزب لابيد، "يش عتيد"، إن نتنياهو كان "زعيم معارضة غير مسؤول لأنه رفض حضور الإحاطة حول الاتفاقية التاريخية.. التي تحظى بدعم من المؤسسة الأمنية بأكملها"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.