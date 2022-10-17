انطلاق المؤتمر العلوم الإنسانية الأول لطلاب الدراسات العليا بجامعة بنها

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، وبالتعاون مع مجلة بنها للعلـوم الإنسـانية، المـؤتمر السنوي الأول فـي مجـال العلـوم الإنسانية.

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الدولة المصرية بشتى مؤسساتها الأكاديمية والبحثية حريصة على تبنى مفهوم الابتكار والإبداع وتشجيع البحث العلمي، وسخرت في سبيل ذلك الموارد المالية والبشرية، وأصبح الابتكار والبحث العلمي من ركائز الاقتصاد القومي المصري، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى لإبراز تطور العلوم الإنسانية وتقدمها في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، والسعي إلى تعزيز دور العلوم الإنسانية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور هي العلوم التجارية والاقتصادية، والعلوم القانونية، وعلوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، والدراسات الأدبية واللغوية، وعلوم التربية الرياضية، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية، والتنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة إيمان عبد الحق، عميد كلية التربية السابق، ومقرر المؤتمر، أن جميع البحوث الذي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم الإنسانية، كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.