معسكرات لإيواء المتضررين من ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية

أعلن المحاسب السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة السادات في محافظة المنوفية، أنه تم البدء في إقامة معسكر لإيواء المتضررين من ارتفاع منسوب نهر النيل في جزيرتي أبو داود وأبو نشابة التابعين للمركز.



وتابع نواب رئيس المركز والمدينة، أعمال إقامة معسكرات إيواء لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل بجزيرتي أبو داود وأبو نشابة بمركز السادات بكل من الوحدة الصحية بكفر داود ومستشفى الخطاطبة المركزي بمركز السادات بالتنسيق مع لجنة الإغاثة، والتضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأكد أن العمل جارٍ لعمل كل الاستعدادات لارتفاع منسوب نهر النيل بجزيرتىي أبوداود وأبو نشابة بمركز السادات.



وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد شدد على ضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر والعمل على حلها حفاظاً على الصالح العام.



وأشار إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة لرصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بالمنطقة.



كما وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات بإعداد حصر شامل لكل المساحات المنزرعة والمتضررة من ارتفاع منسوب المياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، مع ضرورة التنبيه وإنذار أصحاب الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة لطرح نهر النيل بضرورة الإخلاء الكامل خوفاً من خطورة ارتفاع منسوب المياه، وحفاظاً على ممتلكاتهم وأرواحهم.



وشدد على المتابعة الدقيقة ورفع درجة الاستعداد فوراً للتعامل مع الموقف.