تراجع أسعار النفط مع توقعات تحسن الإمدادات في مواجهة المخاوف الجيوسياسية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الاثنين ، بعد ارتفاعها بشدة يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور احتمالات بزيادة الإمدادات في السوق، مقابل المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط.

وتتوقع الأسواق زيادة الإمدادات مع تخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا،فيما حددت كاراكاس موعد للانتخابات الجديدة.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 24ر1 دولار أي بنسبة 4ر1% إلى 65ر89 دولار للبرميل تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 03ر1 دولار أي بنسبة 2ر1% إلى 66ر86 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

في الوقت نفسه ،اندفع التجار في سوق النفط العالمية نحو التحوط ضد مخاطر الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة واحتمالات تحولها إلى صراع إقليمي أوسع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسواق النفط ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى النقطة المعروفة باسم نقطة الانحراف وهو مصطلح يشير إلى ارتفاع تكاليف الحماية من ارتفاع السعر عن تكلفة الحماية من تراجعه، مضيفة أن التحيز العكسي أي نقطة الانحراف نحو البيع هو القاعدة في سوق النفط. كما تضخم حجم التعاملات في السوق.

وارتفع هذا التحيز الصعودي يوم الجمعة إلى أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2022 في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.

يقول المتعاملون في السوق إن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب كانت المحرك الرئيسي للإرتفاع.

يذكر أن سوق النفط العالمية تواجه حاليا مدى انتشار تأثير الصراع. فمن ناحية لا تؤثر الحرب حاليا على الإمدادات وقد لا تفعل ذلك. ومن ناحية أخرى فإن خطر اتساع نطاق الصراع يمكن أن يضم أهم منتجي النفط في العالم.